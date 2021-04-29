Sadakatsiz setinde kan döküldü Cansu Dere yere yığılıp kaldı! Çıkan arbede de olan Asya'ya oldu ... Kanal D ekranlarında izleyciyle buluşan Sadakatsiz'in son bölümü yine nefesleri kesti. Asya'nın silahla vurulup bir anda yere yığıldığı o anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Şimdi izleyici Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Gelin Sadakatsiz 27.son bölümde neler olduğunu ve yeni bölüm fragmanına bakalım.
Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı 'Sadakatsiz' dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya ile Derin arasındaki konuşma ve Asya'nın vurulması damga vurdu. Sadakatsiz son bölümde; Selçuk'un annesinin cenazesine gitmek üzereyken Faruk'un kaçırdığı Asya, gözlerini Derin'in karşısında açtı. İkili nasıl kurtulacaklarını düşünürken; Gönül de Didem'in üzerine gitti.
GÖNÜL, KIZININ PLANINI ÖĞRENDİ
Didem, Gönül Güçlü'yü; Derin'in tüm bunları kendisinin planladığını ve bir şekilde geri geleceğini söyledi. Aldığı haberle biraz da olsa rahatlamaya çalışan Gönül, kızının herkesten gizlediği telefonunu aramaya başladı.