Sadakatsiz setinde kan döküldü Cansu Dere yere yığılıp kaldı! Çıkan arbede de olan Asya'ya oldu ... Kanal D ekranlarında izleyciyle buluşan Sadakatsiz'in son bölümü yine nefesleri kesti. Asya'nın silahla vurulup bir anda yere yığıldığı o anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Şimdi izleyici Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Gelin Sadakatsiz 27.son bölümde neler olduğunu ve yeni bölüm fragmanına bakalım.