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    • 29.04.2021 14:04
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    • 29.04.2021 14:04
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    setinde kan döküldü yere yığılıp kaldı! Çıkan arbede de olan Asya'ya oldu

    ekranlarının kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi son bölümde yürekler ağızlara geldi. Başrollerini , ve 'in paylaştığı Sadakatsiz'in 28 Nisan Çarşamba akşamı 27. son bölümü seyirciyle buluştu. Derin'in ardından Asya'nın da kaçırılması kafaları karıştırırken tüm şüpheler Faruk'un üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Polisler de bu ihtimal üzerinde dururken Volkan'ın sayesinde Faruk yakalandı. Ancak bu sırada Asya, Nazan ve Derin arasında çıkan arbedede silah patladı ve Asya vuruldu. Peki Asya ölecek mi? İşte detaylar..

    Sadakatsiz setinde kan döküldü Cansu Dere yere yığılıp kaldı! Çıkan

    Sadakatsiz setinde kan döküldü Cansu Dere yere yığılıp kaldı! Çıkan arbede de olan Asya'ya oldu ... Kanal D ekranlarında izleyciyle buluşan Sadakatsiz'in son bölümü yine nefesleri kesti. Asya'nın silahla vurulup bir anda yere yığıldığı o anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Şimdi izleyici Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Gelin Sadakatsiz 27.son bölümde neler olduğunu ve yeni bölüm fragmanına bakalım.

    Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı 'Sadakatsiz' dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya ile Derin arasındaki konuşma ve Asya'nın vurulması damga vurdu. Sadakatsiz son bölümde; Selçuk'un annesinin cenazesine gitmek üzereyken Faruk'un kaçırdığı Asya, gözlerini Derin'in karşısında açtı. İkili nasıl kurtulacaklarını düşünürken; Gönül de Didem'in üzerine gitti.

    GÖNÜL, KIZININ PLANINI ÖĞRENDİ

    Didem, Gönül Güçlü'yü; Derin'in tüm bunları kendisinin planladığını ve bir şekilde geri geleceğini söyledi. Aldığı haberle biraz da olsa rahatlamaya çalışan Gönül, kızının herkesten gizlediği telefonunu aramaya başladı.

        Ancak Derin ortadan kaybolma planını uygulamaya çalışırken; Faruk ve Nazan tarafından gerçekten kaçırıldı. Bu arada Asya'dan haber alamayan Volkan, Nil ve Bahar endişelenirken; Faruk ve eşi Nazan'ın kaçırdığı Derin ve Asya arasında büyük bir hesaplaşma yaşandı.

        ASYA-DERİN YÜZLEŞMESİ

        Her şeyin Asya yüzünden olduğunu söyleyen Derin, "Sen, Volkan'ın peşini bırakmadığın için böyle oldu" dedi. Buna kızan Asya ise yaşananların hiçbirini kendisinin de hak etmediğini buradaki tek suçlunun Volkan olduğunu söyledi.

        Eşini kafasında aklamaya çalışan Derin, Volkan'ın hep Asya ile boşandığı anda kaldığını bu nedenle mutlu olamadıklarını söyledi. Ondan boşanmayacağını da bir kez daha dile getirdi.

            DERİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

            Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulmak için plan yapmaya çalışan ikiliden Derin, artık kaybedecek bir şeyi olmadığını söyledi. Derin'i biraz olsun güçlendirmeye çalışan Asya ise onun bir bebeği daha olacağını bu yüzden kendini bırakmamasını söyledi.

            Asya'nın da kayboluşuyla Faruk ve Nazan'dan daha da şüphelenen polisler, Nazan'ı sorguya çağırdı. Ancak bir şey ispat edemedikleri için onu serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bu sırada peşine takılan polisleri de alt eden Nazan, Faruk'un isteği üzerine gece Asya'nın evine gitti.

            Nazan'ın kapıda Bahar ve Volkan'la karşılaşması bütün planı bozdu. Kadından şüphelenen Volkan, polisi arayıp onu takip etmeye başladı. Volkan'la birlikte Asya Derin'in tutulduğu yere giden polisler o sırada evden çıkan Faruk'u tutukladı.

                ASYA VURULDU

                Kurtulmak için Nazan'ı alt etmeye çalışan Asya ve Derin, bir hayli mücadele etti. O sırada çıkan arbedede Nazan'ın silahı patladı ve Asya vuruldu.

                Kanlar içinde yere düşen Asya, Derin'in kucağında hareketsiz şekilde kaldı. Silah sesini duyan Volkan ise eve koştu.

                SOSYAL MEDYADA DA KONUŞULDU

                Asya'nın vurulmasına sosyal medyadan yorum yağdı. Birçok Sadakatsiz izleyicisi "Olan yine Asya'ya oldu", "Bu hikayede yanan Asya oldu" gibi yorumlar yaptı.

                SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

                Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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                Haberler Televizyon Sadakatsiz setinde kan döküldü Cansu Dere yere yığılıp kaldı! Çıkan arbede de olan Asya'ya oldu