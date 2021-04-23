Akıncı'nın gözü kara Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın 23 Nisan paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Yakışıklı olacağı bebekliğinden belliymiş'

Akıncı'nın gözü kara Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın 23 Nisan paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Yakışıklı olacağı bebekliğinden belliymiş' yorumlarının yapıldığı vaşarılı oyuncunun bebeklik hali kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. 33 yaşındaki Şükrü Özyıldız'ın Burcu adında bir kardeşi var... İşte başta bebekliğindeki haliyle bile 'yakışıklı' dedirten Şükrü Özyıldız olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

23.04.2021 17:03 - Son Güncelleme: 23.04.2021 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





