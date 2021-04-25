Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.04.2021 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2021 14:21
    ABONE OL

    56. bölüm nefes kesecek! Osman Bey’in ağabeyi ölüyor mu? İşte 2. fragmanı

    İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen dizisi 56. yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak. 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giren Kuruluş Osman 56. bölüm 2. fragmanı sonrası ' ölüyor mu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 56. bölümde yaşanacaklar...

    Kuruluş Osman'da feryatlar yürekleri dağlayacak!

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak.

    Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirirken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

    Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans-Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi.
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 56. bölüm nefes kesecek! Osman Bey’in ağabeyi Savcı Bey ölüyor mu? İşte Kuruluş Osman 56. bölüm 2. fragmanı