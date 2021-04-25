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    • 25.04.2021 21:57
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    69. yeni bölüm CANLI izle! | ATV İZLE

     69. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai final bölümüyle seyircisiyle buluştu. Hercai'de bu hafta, "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..." sözü dikkat çekti. Hercai yeni bölüm canlı izle...

    Hercai 69. yeni bölüm izle

    69. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai final bölümüyle seyircisiyle buluştu.

    HERCAİ 69. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    Hercai'de bu hafta, "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..." sözü dikkat çekti. Hercai yeni bölüm canlı izle...

    SON BÖLÜMDÜ NELER YAŞANIYOR?
    Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır

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