Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Nikola’yı bozguna uğrattığı sahneyle zirveye yerleşti

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55.'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman, #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Peki 55. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan Kuruluş Osman dizisinde neler yaşandı?