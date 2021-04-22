Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Nikola’yı bozguna uğrattığı sahneyle zirveye yerleşti
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 55. bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. İzleyicileri ekrana kilitleyen son bölüme Osman Bey'in savaş meydanında Nikola'yı bozguna uğrattığı sahne damga vurdu. Tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açan Osman Bey'in zaferi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Reytinglerde de birinci olan Kuruluş Osman'ın 56. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar…
Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55.'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,62 izlenme oranı ve %27,77 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %23,24 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,20 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman, #TürkünAdaleti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Peki 55. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan Kuruluş Osman dizisinde neler yaşandı?
OSMAN BEY'İN NİKOLA'YI BOZGUNA UĞRATTI SAHNE GECEYE DAMGA VURDU
Söğüt'ü ele geçirmek için düzenlediği harekat Osman Bey tarafından engellenen Nikola, Osman Bey'in savaş meydanında kendisine meydan okuması ile ne yapacağını şaşırdı. Söğüt'ün altındaki tünellerin patlatıldığını ve askerlerinin öldüğünü öğrenen Nikola, Malhun Hatun'un da Osman Bey'le birlikte savaştığını görünce çareyi kaçmakta buldu. Osman Bey'in bu zaferi, uç bölgesinde sevinçle karşılandı.
55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Togay'ın vergi talebi nedeniyle halkına zulmeden tekfurlarından kaçan Yarhisar halkı, Osman Bey'in adaletine sığınmak üzere Kayı Obası'na geldi. Osman Bey sığınmacılara kol kanat gererken, Nikola ile yeniden ittifak kuran Togay bu gelişmeden rahatsız oldu. Camuha'yı obaya göndererek sığınmacıların iade edilmesini talep eden Togay, Osman Bey'den olumsuz cevap alınca Kayıları uç bölgesinden söküp atmak için harekete geçti.