O diziler çoktan tarih oldu fişleri çekildi! Yerini yenileri dolduracak! Beklenmedik final kararları ardı ardına geliyor! 3 dizi meğer...

O diziler çoktan gitti yerini yenileri dolduracak! Beklenmedik final kararları peş peşe geliyor! 3 dizi için meğer karar çoktan verilmiş. Bu yıl pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla haziran ayını bekliyor. İşte bu yıl final yapması beklenen diziler