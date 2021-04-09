Akıncı 15. bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Akıncı 15. bölüm izle! Akıncı dizisi her hafta heyecan dolu sahnelerle ekranlara geliyor. Merakla takip edilen dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak! Nergis elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
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Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.