Leyla ile Mecnun aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var! Ha başladı ha başlayacak derken Erdal Bakkal gerçeği patlak verdi... eyla İle Mecnun dizisi geçen haftalarda bomba gibi haberlerle gündeme oturmuştu. Dizinin tekrar geri döneceği konuşulurken son anda proje iptal edilmişti. Ancak dizinin geri döneceği kesinleşti. Bu kez açıklama ilk ağızdan geldi. Dizinin başrollerinden Ahmet Mümtaz Taylan dizinin döneceğini resmen açıkladı. Fakat ortada büyük bir sorun var.
2010 yılında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya başlayan ve 3 sezon boyunca ekranlara gelen efsane dizi Leyla İle Mecnun, 10 yılın ardından tekrar gündeme gelmeye başladı. Dizinin yayınlandığı dönemlerde başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer almıştı.
Çok sevilen absürt komedi dizisi Leyla İle Mecnun'un yayın hayatı, beklenenden ve istenenden kısa oldu. Özellikle genç izleyicilerin ilgisini çeken Leyla İle Mecnun dizisi, "düşük reytingler" dolayısıyla yayından kaldırılmıştı.