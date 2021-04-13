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    • 13.04.2021 10:31
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    • 13.04.2021 10:31
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    aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var! Ha başladı ha başlayacak derken gerçeği patlak verdi

    2011-2014 yılları arasında ekranlarında izleyiciyle buluşan, o dönem fırtınalar estiren ve finalinin ardından da hayran kitlesini kaybetmeyen, oyuncu kadrosunda , , , , , gibi başarılı isimleri bulunduran geri dönüyor. Açıklama ise ilk ağızdan geldi ancak ortada büyük bir problem var.  Dizinin tekrar geri döneceği konuşulurken son anda proje iptal edilmişti. Dizinin neden geri dönemediği ile ilgili gerçeklerde bir bir ortaya çıkıyor.

    Leyla ile Mecnun aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var!

    Leyla ile Mecnun aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var! Ha başladı ha başlayacak derken Erdal Bakkal gerçeği patlak verdi... eyla İle Mecnun dizisi geçen haftalarda bomba gibi haberlerle gündeme oturmuştu. Dizinin tekrar geri döneceği konuşulurken son anda proje iptal edilmişti. Ancak dizinin geri döneceği kesinleşti. Bu kez açıklama ilk ağızdan geldi. Dizinin başrollerinden Ahmet Mümtaz Taylan dizinin döneceğini resmen açıkladı. Fakat ortada büyük bir sorun var.

    2010 yılında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya başlayan ve 3 sezon boyunca ekranlara gelen efsane dizi Leyla İle Mecnun, 10 yılın ardından tekrar gündeme gelmeye başladı. Dizinin yayınlandığı dönemlerde başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler yer almıştı.

    Çok sevilen absürt komedi dizisi Leyla İle Mecnun'un yayın hayatı, beklenenden ve istenenden kısa oldu. Özellikle genç izleyicilerin ilgisini çeken Leyla İle Mecnun dizisi, "düşük reytingler" dolayısıyla yayından kaldırılmıştı.

        Yayından kaldırıldıktan sonra dijital ekranlarda izleyicisi ile tekrar buluşan başarılı dizi, eski bölümleri ile yine büyük izlenme sayıları elde etmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda, çok sevilen Leyla İle Mecnun dizisinin ekranlara tekrar gelme ihtimalinin olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Ortaya gelen iddialarda, Leyla İle Mecnun dizisinin, eski kadrosuyla Exxen ekranlarında yeniden çekimlere başlayacağı iddia edilmişti.

        Zira Acun Ilıcalı'nın isteği ile Sihirli Annem dizisi, yeni versiyonuyla Exxen ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı ve bunun benzer bir örneğinin Leyla İle Mecnun adına yaşanacak olacağı söylentileri heyecan yaratmıştı.

        Nitekim bu iddialar doğru çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan, İskender karakterine hayat verdiği unutulmaz dizi "Leyla ile Mecnun"un aynı kadro ile yeniden çekileceği haberini doğruladı.

            Ancak Leyla ile Mecnun'un yeni bölümlerinin çekilmesinin çıkmaza girmesinin bir nedeni var. O da Erdal Bakkal.

            ERDAL BAKKAL KRİZİ VAR MI, YOK MU?

            "Erdal Bakkal" karakterini canlandıran ve efsane karakter ile hala anılan başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt'un bu projeye "Hayır" dediği iddia edilmişti. Cengiz Bozkurt şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alıyor ve dizi yakın bir zamanda final yapmaya hazırlanıyor.

            Milliyet'ten Sina Koloğlu da bu konuya ilişkin olarak "Erdal Bakkal krizi diye bir şey olmayabilir." dedi. Koloğlu, durumu Cengiz Bozkurt'a sorduğunda "Bize olumsuz bir cevap gelmedi" yanıtını aldığını ifade etti.
                Haberler Televizyon Leyla ile Mecnun aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var! Ha başladı ha başlayacak derken Erdal Bakkal gerçeği patlak verdi