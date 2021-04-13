Leyla ile Mecnun aynı oyuncularla geri dönüyor ama bir kriz var! Ha başladı ha başlayacak derken Erdal Bakkal gerçeği patlak verdi... eyla İle Mecnun dizisi geçen haftalarda bomba gibi haberlerle gündeme oturmuştu. Dizinin tekrar geri döneceği konuşulurken son anda proje iptal edilmişti. Ancak dizinin geri döneceği kesinleşti. Bu kez açıklama ilk ağızdan geldi. Dizinin başrollerinden Ahmet Mümtaz Taylan dizinin döneceğini resmen açıkladı. Fakat ortada büyük bir sorun var.