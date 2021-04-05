"Doldurmazsan adam değilsin!" EDHO 189. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Yaman'ın Ebru ile ilişkisinin ortaya çıkması "Geçmişi yakasına yapıştı ters yüz olacak!" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hızır Reis, Ceylan'ın ölümünün ardından yargı dağıtıyor, boş gürültüye pabuç bırakmayacak. Ceylan'ın ölümü hem Çakırbeyli hem de Façalı ailelerinde büyük bir üzüntü yaratırken Hızır, eşinin intikamını almak için tek tek plan kurdu. İlk başta Yaman'ı bitirmeye çalışan Demir'in işini bitirdi ve ardından Tuncay'ı ele geçirmek için yola tuzak kurdu. Tuncay'ı ele geçirdiği bölümün final sahnesi izleyiciden tam not aldı. İşte EDHO 189. bölüm fragmanı...

YAMAN'IN ÖFKESİ!

Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.