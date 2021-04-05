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    • Magazin
    • 05.04.2021 07:58
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    • 05.04.2021 07:58
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    Doldurmazsan adam değilsin! : Geçmişi yakasına yapıştı ters yüz olacak!

    'da Tuncay'ın Yaman ve Ebru'nun birlikte olduğunu açıklaması tansiyonu yükseltiyor. İlyas, büyük bir sinirle Yaman'a "Arkadaşının sevdiğine, hasmının sevdiğine bile ilişmek adamlık değildir" sözlerini sarf ediyor. Yaman ise "Bundan sonra ağzını açma. Yemin ederim mermi doldururum." derken İlyas "Doldurmazsan adam değilsin" şeklinde sert yanıt veriyor. Geçen haftaki bölümün son sahnesinde Tuncay, Ercan ve İshak'a pusu kuran Hızır Çakırbeyli muhteşem planı sayesinde Tuncay'ın içinde bulunduğu arabanın etrafını ablukaya aldı. İzleyiciler şimdi nda yaşanan gelişmeler sonrası dört gözle yeni bölümü bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlandı!

    "Doldurmazsan adam değilsin!" EDHO 189. bölüm fragmanı heyecan yarattı. Yaman'ın Ebru ile ilişkisinin ortaya çıkması "Geçmişi yakasına yapıştı ters yüz olacak!" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hızır Reis, Ceylan'ın ölümünün ardından yargı dağıtıyor, boş gürültüye pabuç bırakmayacak. Ceylan'ın ölümü hem Çakırbeyli hem de Façalı ailelerinde büyük bir üzüntü yaratırken Hızır, eşinin intikamını almak için tek tek plan kurdu. İlk başta Yaman'ı bitirmeye çalışan Demir'in işini bitirdi ve ardından Tuncay'ı ele geçirmek için yola tuzak kurdu. Tuncay'ı ele geçirdiği bölümün final sahnesi izleyiciden tam not aldı. İşte EDHO 189. bölüm fragmanı...

    YAMAN'IN ÖFKESİ!

    Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.

    KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU

    Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.

    HIZIR, CEYLAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

        AV MI AVCI MI?

        Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

        YAMAN'IN ÖFKESİ

        Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

        DEMİR'İN SONU

        Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

            Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

            Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.
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            Haberler Magazin Doldurmazsan adam değilsin! EDHO 189. bölüm fragmanı: Geçmişi yakasına yapıştı ters yüz olacak!