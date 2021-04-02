THE WITCHER 1. SEZON ÖZETİ

Sonun Başlangıcı

Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur.

Dört Altın

Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.

Hain Dolunay

Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

Şölenler ve Cenazeler

Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.