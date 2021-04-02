The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu ise yolda. Dizi severler ve fenomenleri tarafından merakla yeni sezonun yayınlanacağı tarih bekleniyor. The Witcher 2. Sezon fragmanı henüz yayınlanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte The Witcher 2. Sezon ile ilgili o paylaşım…
THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher 2. sezon çıkış tarihine ilişkin yapımcılardan net bir açıklama yapılmadı ancak dizinin 2. sezonunun 2021'in sonlarına doğru Netflix ekranlarında olacağı tahmin ediliyor. Dizinin ilk sezonu ile ikinci sezonu arasında bu kadar süre olmasının nedeni ise tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisi olarak gösteriliyor.
Instagramdaki "2. Sezonun özeti! Beyaz Kurt sizi Kıta'da tekrar bekliyor" paylaşımı ise heyecan yarattı.
THE WİTCHER KONUSU NEDİR?
The Witcher mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
THE WİTCHER OYUNCULARI KİMLER?
The Witcher dizisinin oyuncu kadrosunda Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan gibi isimler yer alıyor.