The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu ise yolda. Dizi severler ve fenomenleri tarafından merakla yeni sezonun yayınlanacağı tarih bekleniyor. The Witcher 2. Sezon fragmanı henüz yayınlanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte The Witcher 2. Sezon ile ilgili o paylaşım…