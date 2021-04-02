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    • 02.04.2021 18:58
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    ? Çekimler tamamlandı! dan ilk detay!

    Gündemde dizi severler tarafından merakla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ilk sezonuyla gönüllere that kurduktan sonra yeni sezon için heyecan dolu geri sayım başladı. çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi ve heyecanın dozu daha da arttı. Instagram hesabından dan ilk detay da geldi. Peki neler yaşanacak?

    takvim.com.tr
    The Witcher 2. sezon ne zaman?

    The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu ise yolda. Dizi severler ve fenomenleri tarafından merakla yeni sezonun yayınlanacağı tarih bekleniyor. The Witcher 2. Sezon fragmanı henüz yayınlanmasa da ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte The Witcher 2. Sezon ile ilgili o paylaşım…

    THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

    The Witcher 2. sezon çıkış tarihine ilişkin yapımcılardan net bir açıklama yapılmadı ancak dizinin 2. sezonunun 2021'in sonlarına doğru Netflix ekranlarında olacağı tahmin ediliyor. Dizinin ilk sezonu ile ikinci sezonu arasında bu kadar süre olmasının nedeni ise tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisi olarak gösteriliyor.

    Instagramdaki "2. Sezonun özeti! Beyaz Kurt sizi Kıta'da tekrar bekliyor" paylaşımı ise heyecan yarattı.

    THE WİTCHER KONUSU NEDİR?

    The Witcher mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

    THE WİTCHER OYUNCULARI KİMLER?

    The Witcher dizisinin oyuncu kadrosunda Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan gibi isimler yer alıyor.

        THE WITCHER 1. SEZON ÖZETİ

        Sonun Başlangıcı

        Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur.

        Dört Altın

        Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.

        Hain Dolunay

        Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

        Şölenler ve Cenazeler

        Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.

        Bastırılmış İstekler

        Uyarılara kulak asmayan Yennefer, kaybettiği bir şeyi geri almak için çare arar. Geralt istemeden Jaskier'i tehlikeye atar. Ciri'yi arama çalışmaları yoğunlaşır.

        Nadir Türler

        Gizemli bir adam, Geralt'ı bir ejderhayı yakalamak için yapılan ava katılmaya ikna etmeye çalışır. Bu av tanıdık bir simayı cezbeder. Ciri kime güvenebileceğini sorgular.

        Düşüşten Önce

        Nilfgaard'ın yükselen gücü Kıta için tehlike oluştururken Yennefer, geride bıraktığı geçmişe göz atar. Geralt ise Şaşırma Hakkı'na ilişkin yükümlülüğünü gözden geçirir.

        Çok Daha Fazlası

        Geralt dehşet verici bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler direnmeye hazırlanır. Sarsılan Ciri, bir yabancının iyiliğine bel bağlar.
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        Haberler Televizyon The Witcher 2. sezon ne zaman? Çekimler tamamlandı! The Witcher yeni sezondan ilk detay!