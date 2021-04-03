Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizide bu hafta Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep oldu. İşte Kardeşlerim 7. bölüm izle seçeneği...
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KARDEŞLERİM 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir.
Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.