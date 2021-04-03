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    • 03.04.2021 20:29
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    7. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında yayınlanan Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi , 7. yeni bölümü ile izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. İşte sevilen dizi Kardeşlerim'in yeni bölümüne dair tüm detaylar...

    Kardeşlerim 7. bölüm izle!

    Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizide bu hafta Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep oldu. İşte Kardeşlerim 7. bölüm izle seçeneği...

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    KARDEŞLERİM 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir.

    Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.

        Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır.

        Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.



        6. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

        SUZAN GEMİLERİ YAKTI

        Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.

        Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır.



            Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır.

            Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler.

            Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

            KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            "Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"

            Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır.

                Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir.
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