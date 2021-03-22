atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 50. bölümü ile yine seyirciyi ekrana kilitledi.
51. bölüm merakla beklenirken heyecanlandıran fragman geldi.
Kuruluş Osman 51. bölüm 2. fragmanına "Kayı obası büyüyecek; dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!" ifadeleri damga vurdu.
İşte Kuruluş Osman 51. bölüm 2. fragmanı:
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR
Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!
OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer.