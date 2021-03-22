Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne?

Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?