Sen misin meydan okuyan! Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler heyecanı doruklara taşımaya yetecek. Togay'ın menfi yönde gerçekleştirdiği hareketi ise ona pahalıya patlayacak. Malhun Hatun babası Umur Bey'e kurulan tuzağın hesabını sormak için imparatorun yanından dönen tekfur Nikola'nın yanına gitti. Flatyos'un ölümünü hazmedemeyen Nikola ise onun kılığına bürünerek kadim dostunun intikamını almak için kollarını sıvadı. Uç bölgesine gelen Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay ile ittifak yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Togay başta bu teklifi kabul etmese de nökerlerini kaybetmesinin ardından mecburen Nikola'yla anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanında Osman Bey tüm Türk beylerine ordu toplamak için haber saldığı görülüyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR
Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!
OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.
BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?
Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?