Yorgo'nun itirazına "Osman beyleri topladı. Niyeti İnegöl'ü almak. İnegöl düşerse, niye yaşayacaksın Yorgo? Kalelerinizde, Türklerin arasında yaban otu gibi kalacaksınız. Bunu ister misin?" diyerek cevap veren Nikola, "Osman, İnegöl'ü kuşatmak için hazırlık yaparken, biz onu Söğüt'te vuracağız. İmparator emrime verdiği güçlü bir ordu gönderiyor. Başında Osman'ın öldürdüğü tekfurun kardeşi Kalonoz olacak" diyerek yeni kuvvetlerin müjdesini verdi.

Osman Bey'e karşı Moğollarla işbirliği yapması gerektiğini bilen Nikola, Helen'e ise "Geyhatu'nun avcı köpeği Kara Şaman Togay ile tanışmamın zamanı geldi" diyerek ittifak için ilk adımı attı ve Togay'ı İnegöl'e çağırttı.