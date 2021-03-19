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    • 20.03.2021 00:53
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    13. bölüm fragmanı yayınlandı: Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?

    'nin seyirciyi ekrana kilitleyen başarılı dizisi 12. bölümü ile nefesleri kesti. Heyecan dolu son bölümün ardından merakla beklenen 13. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    takvim.com.tr
    Akıncı 13. bölüm fragmanı izle

    ATV'nin seyirciyi ekrana kilitleyen başarılı dizisi Akıncı 12. bölümü ile nefesleri kesti.

    Heyecan dolu son bölümün ardından merakla beklenen 13. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    13. bölüm fragmanında "Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?" sözleri öne çıktı.

    İşte 13. bölüm fragman:

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.

        Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar.

        Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

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