ATV'nin seyirciyi ekrana kilitleyen başarılı dizisi Akıncı 12. bölümü ile nefesleri kesti.
Heyecan dolu son bölümün ardından merakla beklenen 13. bölüm fragmanı da yayınlandı.
13. bölüm fragmanında "Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?" sözleri öne çıktı.
İşte 13. bölüm fragman:
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.