Cuma akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Akıncı dizisinde bu hafta yine heyecan doruklarda olacak. Dizide bu hafta Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başladı. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşine düştü. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başladı. İşte Akıncı son bölüm izle linki...

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AKINCI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.