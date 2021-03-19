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    • 19.03.2021 18:27
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    • 19.03.2021 18:27
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    12. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında her hafta heyecanı doruklara çıkaran dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi aldı. Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçti. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrendi. İşte Akıncı 12. bölüm canlı izle seçeneği...

    Akıncı 12. bölüm izle!

    Cuma akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Akıncı dizisinde bu hafta yine heyecan doruklarda olacak. Dizide bu hafta Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başladı. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşine düştü. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başladı. İşte Akıncı son bölüm izle linki...

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    AKINCI 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

    Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer.

    Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir.

    Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar.

        Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir.

        Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.
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