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    • 19.03.2021 21:44
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    • 19.03.2021 21:44
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    : Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu?

    Cuma günü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Seni Çok Bekledim gibi birbirinden güzel diziler izleyicilerle buluştu. Peki, açıklandı mı? Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    19 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    19 Mart Cuma reyting sonuçları hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçiyor. Bu akşam TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Akıncı, Show TV'de Ramo ve TV8'de Kırmızı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Peki, 9 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    19 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    19 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    18 MART REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL

    1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

    2 ESRA EROL'DA ATV

    3 MUCİZE DOKTOR FOX

    4 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5 SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    6 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

    7 SHOW ANA HABER SHOW TV

    8 SURVİVOR TV8

    9 ALEV ALEV SHOW TV

    10 ATV ANA HABER ATV

        AB

        1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

        2 MUCİZE DOKTOR FOX

        3 SELÇUK TEPELI İLE FOX ANA HABER FOX

        4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        5 ESRA EROL'DA ATV

        6 SURVİVOR TV8

        7 MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

        8 ALEV ALEV SHOW TV

        9 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

        10 ATV ANA HABER ATV
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        Haberler Televizyon 19 Mart Cuma reyting sonuçları: Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu?