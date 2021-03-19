19 Mart Cuma reyting sonuçları hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçiyor. Bu akşam TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Akıncı, Show TV'de Ramo ve TV8'de Kırmızı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Peki, 9 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

19 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İşte dünün reyting sonuçları;