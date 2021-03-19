19 Mart Cuma reyting sonuçları hakkındaki araştırmalar özellikle şu saatlerde artışa geçiyor. Bu akşam TRT 1'de Payitaht Abdülhamid, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Akıncı, Show TV'de Ramo ve TV8'de Kırmızı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluştu. Peki, 9 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kırmızı Oda, Ramo, Akıncı, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...
19 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Mart Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
İşte dünün reyting sonuçları;
18 MART REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUCİZE DOKTOR FOX
4 MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
6 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 SURVİVOR TV8
9 ALEV ALEV SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV