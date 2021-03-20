Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunaldı. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok etti. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'ti. İşte Kardeşlerim son bölüm izle linki

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KARDEŞLERİM 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen bizi eve almadın, kümese attın; kümese!"

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.