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    • 20.03.2021 20:58
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    5. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizisi bu hafta yeni bölümüyle çok konuşulacak. Dizide bu hafta Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasında. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yarattı. İşte Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle seçeneği...

    Kardeşlerim 5. bölüm izle!

    Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunaldı. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok etti. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'ti. İşte Kardeşlerim son bölüm izle linki

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    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Sen bizi eve almadın, kümese attın; kümese!"

    Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.

    Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

    Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

        Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir.

        Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.
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