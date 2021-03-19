Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir, neden öldü? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan eski manken, dansçı ve oyuncu olan isim yeniden gündem konusu oldu. Samimi açıklamaları ile dikkat çekti. Yaşar Alptekin'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
YAŞAR ALPTEKİN'İN EŞİ NİLGÜN ALTINYAY NEDEN ÖLDÜ?
Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.
YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.
İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu.