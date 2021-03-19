Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir, neden öldü? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan eski manken, dansçı ve oyuncu olan isim yeniden gündem konusu oldu. Samimi açıklamaları ile dikkat çekti. Yaşar Alptekin'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.