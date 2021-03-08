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    • 08.03.2021 12:50
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    5 yaşında oyunculuğa gönül verdi! 'in Asiye'sinden çok özel açıklamalar: 'İnsanların yorumları çok hoşuma gidiyor'

    'nin sevilen dizisi , oyuncu kadrosu ve kalplere dokunan konusuyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ’ün üstlendiği Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim’in dikkat çeken genç yıldızı projeye nasıl dâhil olduğunu ve aldığı övgü dolu tepkileri anlattı. Henüz 5 yaşında oyunculuğa gönül verdiğini ifade eden Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ndan gelen çok özel açıklamalar...

    5 yaşında oyunculuğa gönül veren Kardeşlerim'in Asiye'si...

    Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" güçlü kadrosu, sıcacık anlatımı ve heyecan dolu gelişmeleri ile her Cumartesi akşamı Atv'de.

    Senaryoyu okuduğunda samimi ve çok sıcak olmasının kendisini çok etkilediğini belirten Coşkun, dizinin başarısını da buna bağlıyor; "4 kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dizinin başlayacağını öğrendim ve Asiye karakterini okudum. Görüşmelere gittim. Senaryonun sıcaklığı hoşuma gitti ve Asiye karakteri hakkında derin düşündüm. Sonrasında da ona çok ısındım. Asiye karakterinin küçük yaşta üstüne çok sorumluluk biniyor. Her şeye rağmen güçlü duruşu ve başına gelenlere rağmen karakterinden ödün vermemesi beni ona çekti. Seyircinin Kardeşlerim'in iç burkan ama bir o kadar da sıcak öyküsünü beğeni ile takip edeceklerini düşünüyorum."

    2004 doğumlu olan oyuncu mesleğe 5 yaşında başladığını ileride çok daha büyük rollerde oynamak istediğini belirtiyor; "İlk oyunculuk deneyimimi 5-6 yaşımda yaptım. O zamandan beri bu sektöre çok ilgiliydim ve devam etmek istedim. Ama ilerlemek için çok çalışmak gerekiyor. Bu yüzden, daha iyi olabilmek için eğitimler aldım. Hâlâ çok çalışıyorum ve öğrenme isteğimi hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Daha çok küçüğüm ve önümde kocaman bir yol var."

    Genç yıldızın gelen tepkiler ile ilgili yorumu ise şöyle; "Bana gelen tepkiler, insanların yorumları çok hoşuma gidiyor. Genelde işlerimle konuşuluyorum. Gelecekte oyunculuğumdaki başarılarımla anılmak istiyorum. İşime çok bağlıyım ve asla bırakma gibi planlarım yok. Oyunculukla büyük başarılara imza atmak istiyorum."

        Kardeşlerim" in dikkat çeken genç oyuncularından Halit Özgür Sarı projeye ait özel açıklamalarda bulundu.

        Dizide canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamaklar yapan Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekiyor; "Kadir, ailesinin zamansız gidişinden sonra kardeşlerinin hem annesi hem babası olmak için, kendi hayatından vazgeçen bir çocuk. Aslında en belirgin özelliği fevri olması. Ama üstüne sırtladığı bu yükün ardından tamamen bambaşka biri oluyor. Boyun eğmeyi, karşılıksız fedakâr olmayı ve ailesini yönetmeyi öğreniyor. Aslında karaktere dair en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Hata yaparak öğrenmesi, yolu hatalar yaparak yürümesi... Gerçeklik tam olarak budur."

        Karakterin var olmadan var etme çabasından çok etkilenen Halit Özgür Sarı; "Kadir, kardeşlerinden sadece bir yaş büyük. Bu çok önemli bir detay. Daha 19 yaşında, o da daha çocuk. Hani bazı insanlar yaşlarını yaşayamazlar, büyümek zorundadırlar ya. İşte Kadir tam da böyle. Karakteri seçmemdeki en büyük etken de buydu. Var olmadan ziyade var etme çabası..."

        Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum, geri bildirim aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. O yüzden çok mutlu oldum. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım. İnsan, hayatın aldıklarını elbet bir gün geri vereceği gerçeğini, unutmadan yaşamalı."

            "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Ahu Yağtu, projeye ait özel açıklamalarda bulundu.

            "İzleyicinin hikâyesini öğrendikçe anlayacağı, çoğu zaman yaptıklarına hak vereceği, bazen hiç umulmadık durumlar yaratabilen bir kadın."

            Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"

            Karakterinin sürprizlerle dolu olduğunun altını çizen Yağtu, Suzan hakkında merak edilenleri de paylaştı; "Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter…

            Başarılı oyuncu, Suzan'ın görünenin ardında pek çok duyguyu içinde yaşaması, kimselere bir şey yansıtmadan ayakta durmaya çalışması ve sürprizli biri olması karakteri kabul etmesinde etkili olduğunu, hikâyede ise izleyiciyi nelerin beklediğini şöyle özetliyor; "Hikâyemizin dramatik yapısı ve çatışmaları çok yüksek. Tüm izleyicinin kendinden bir şeyler bulacağı, insan olmanın, iyi ya da kotu olmanın, hayattaki dengesizliklerin haksızlıkların, çaba ve sevginin gücünün işlendiği bir hikâyemiz var."

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