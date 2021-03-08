Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" güçlü kadrosu, sıcacık anlatımı ve heyecan dolu gelişmeleri ile her Cumartesi akşamı Atv'de.

Senaryoyu okuduğunda samimi ve çok sıcak olmasının kendisini çok etkilediğini belirten Coşkun, dizinin başarısını da buna bağlıyor; "4 kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatan bir dizinin başlayacağını öğrendim ve Asiye karakterini okudum. Görüşmelere gittim. Senaryonun sıcaklığı hoşuma gitti ve Asiye karakteri hakkında derin düşündüm. Sonrasında da ona çok ısındım. Asiye karakterinin küçük yaşta üstüne çok sorumluluk biniyor. Her şeye rağmen güçlü duruşu ve başına gelenlere rağmen karakterinden ödün vermemesi beni ona çekti. Seyircinin Kardeşlerim'in iç burkan ama bir o kadar da sıcak öyküsünü beğeni ile takip edeceklerini düşünüyorum."