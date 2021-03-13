atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. 4. bölümüyle heyecanon doruğa çıktığı dizide merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmana "Hadi yüreğim ha gayret, Hele sıkı dur hele sabret... Başını eğme dik tut, Bu bir rüyaydı farzet..." şarkısı damga vurdu.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

"Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri…"

Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.