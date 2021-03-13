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    • 14.03.2021 01:37
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    5. bölüm fragmanı yayınlandı: Hadi yüreğim ha gayret...

    atv ekranlarında yayınlanan dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. 4. bölümüyle heyecanon doruğa çıktığı dizide merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı!

    atv ekranlarında yayınlanan dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. 4. bölümüyle heyecanon doruğa çıktığı dizide merakla beklenen 5. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Fragmana "Hadi yüreğim ha gayret, Hele sıkı dur hele sabret... Başını eğme dik tut, Bu bir rüyaydı farzet..." şarkısı damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    "Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri…"
    doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. , intikam almak için 'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

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    Haberler Televizyon Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Hadi yüreğim ha gayret...