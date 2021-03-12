ATV'nin cuma akşamları ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranlara kilitledi. AKINCI'nın 11. bölümü nefesleri keserken merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Dizinin son fragmanı "Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…" başlığıyla yayınlandı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer.