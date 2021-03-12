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    • 13.03.2021 01:39
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    12. bölüm fragmanı yayınladı: Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum...

    'nin cuma akşamları ilgiyle takip edilen dizisi , yine milyonları ekranlara kilitledi. AKINCI'nın 11. bölümü nefesleri keserken merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin son fragmanı "Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…" başlığıyla yayınlandı. AKINCI yeni bölüm fragmanı izle...

    Akıncı 12. bölüm fragmanı yayınladı

    ATV'nin cuma akşamları ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranlara kilitledi. AKINCI'nın 11. bölümü nefesleri keserken merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Dizinin son fragmanı "Ben yaklaşan fırtınayı görüyorum; hiç kimsenin önünde duramayacağı fırtınayı…" başlığıyla yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer.

        Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.
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