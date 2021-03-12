Hülya Polat kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hülya Polat kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine birbirinden güzel konuklar yer alıyor. Şarkıları ve güzel sesi ile hafızalara kazınan Hülya Polat'ın hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar…
HÜLYA POLAT KİMDİR?
1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996'da müziğe başladı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasında yer aldı. Rize'de Karadeniz Müziği yayını yapan bir radyonun Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışı üzerine Hülya Polat radyoya başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti çıkar.
Anne ve babası şarkı söylediğini bilmiyordu ve ilk kaseti çıktığında ailesine söyledi. Babası sahneye çıkma yasağı koydu. Şarkılarını sadece kasette okur ve sahneye çıkmaz. İlk kaseti "Kurban Olduğum"dur.
Hülya Polat albümleri ve oynadığı diziler: Aha, Ben Kaymakli Pastayım, Kızlar Ağası, Koçari, Kurban Olduğum, Mektup, Niye Utaniysun, Pusula, Rino,
Mahallenin Muhtarları, Temel ve Dursun İstanbul'da, Bizum Hoca.
HÜLYA POLAT SEN RÜZGAR BEN YAPRAK ŞARKI SÖZLERİ
Baktum resimlerune
Gene gözlerum doldi
Baktum resimlerune
Gene gözlerum doldi
Kestun selam sabahi
Yarum sana ne oldi
Kestun selam sabahi
Yarum sana ne oldi
Hasretun kurşun gibi, aah
Kalbumden vurulmuşum
Hasretun kurşun gibi, aah