Kalbumden vurulmuşum

Sen rüzgar ben de yaprak

Estukçe savrulmuşum

Sen rüzgar ben de yaprak

Estukçe savrulmuşum

Bu gönlümün muradi

Gurbet ellerde kaldi

Ah gönlümün muradi

Gurbet ellerde kaldi

Ben gelemem yanuna

Kalkup gelsan ne vardi

Ben gelemem yanuna

Kalkup gelsan ne vardi

Hasretun…