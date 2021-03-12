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    • Televizyon
    • 12.03.2021 10:18
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    • 12.03.2021 10:18
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    ? konuğu , , ?

    ? Sorusunun yanıtı sabah programlarını yakından takip edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Gündüz kuşağı izleyicileri bu sabah programına konuk olan ünlü şarkıcının hayatını merek ederek araştırmaya başladı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hülya Polat samimi sohbeti ve şarkılarıyla ekrandakilere keyifli anlar yaşattı. İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu , , ? Sorusunun cevabı…

    takvim.com.tr
    Hülya Polat kimdir?

    Hülya Polat kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hülya Polat kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine birbirinden güzel konuklar yer alıyor. Şarkıları ve güzel sesi ile hafızalara kazınan Hülya Polat'ın hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar…

    HÜLYA POLAT KİMDİR?

    1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996'da müziğe başladı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasında yer aldı. Rize'de Karadeniz Müziği yayını yapan bir radyonun Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışı üzerine Hülya Polat radyoya başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti çıkar.

    Anne ve babası şarkı söylediğini bilmiyordu ve ilk kaseti çıktığında ailesine söyledi. Babası sahneye çıkma yasağı koydu. Şarkılarını sadece kasette okur ve sahneye çıkmaz. İlk kaseti "Kurban Olduğum"dur.

    Hülya Polat albümleri ve oynadığı diziler: Aha, Ben Kaymakli Pastayım, Kızlar Ağası, Koçari, Kurban Olduğum, Mektup, Niye Utaniysun, Pusula, Rino,

    Mahallenin Muhtarları, Temel ve Dursun İstanbul'da, Bizum Hoca.

    HÜLYA POLAT SEN RÜZGAR BEN YAPRAK ŞARKI SÖZLERİ

    Baktum resimlerune
    Gene gözlerum doldi
    Baktum resimlerune
    Gene gözlerum doldi
    Kestun selam sabahi
    Yarum sana ne oldi
    Kestun selam sabahi
    Yarum sana ne oldi
    Hasretun kurşun gibi, aah
    Kalbumden vurulmuşum
    Hasretun kurşun gibi, aah

        Kalbumden vurulmuşum
        Sen rüzgar ben de yaprak
        Estukçe savrulmuşum
        Sen rüzgar ben de yaprak
        Estukçe savrulmuşum
        Bu gönlümün muradi
        Gurbet ellerde kaldi
        Ah gönlümün muradi
        Gurbet ellerde kaldi
        Ben gelemem yanuna
        Kalkup gelsan ne vardi
        Ben gelemem yanuna
        Kalkup gelsan ne vardi
        Hasretun…
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        Haberler Televizyon Hülya Polat kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hülya Polat kaç yaşında, nereli, evli mi?