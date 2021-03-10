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    • 10.03.2021 10:10
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    ? konuğu İkbal Gürpınar’ın hayat hikayesi…

    Sabah saatlerinden itibaren ? Sorusunun yanıtı özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. Star TV’de hafta içi her gün yayınlanan programına birbirinden değerli isimler konuk oluyor. Bugünün konukları arasında ise İkbal Gürpınar vardı ve Miraç Kandili’ne özel samimi sohbeti, okuduğu ilahiler ile izleyicilere huzur dolu anlar yaşattı. İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İkbal Gürpınar’ın hayat hikayesi…

    takvim.com.tr
    İkbal Gürpınar kimdir?

    İkbal Gürpınar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İkbal Gürpınar'ın hayat hikayesi nasıl? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. Yakın zamanda koronavirüsten dolayı anne ve babasını kaybeden ve gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan ünlü isim izleyicileri de duygusal anlar yaşattı. Miraç Kandili'ne özel sohbeti ile gündeme yeniden gelen İkbal Gürpınar hakkındaki bilgileri haberimizde derledik.

    İKBAL GÜRPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    İkbal Gürpınar 1969 Yılında Kırıkkale'de doğdu.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nde 1 yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

    Şu an çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. Yüzük Taşı, Mutluluk Yolu ve ardından Kimse Yok Mu isimli programlarını sundu. Yaşadıklarını, izlenimi ve deneyimlerini 3 kitapta topladı,insanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı ve en önemlisi çocuklarımız sevgi ile büyüsünler diye de masallar yazdı. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenildi.

    Albümleri :

    Sen gittin gideli

    Kitapları :

    İkbal'den Masallar
    İkbal Gürpınar'la Ramazan sofrası
    Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
    Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
    Benim Hâlâ Umudum Var
    İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
    İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
    İkbal'le Küçük Mutluluklar
    İçimden Geldiği Gibi
    Günaydın Gece

        İkbal Gürpınar'ın Hazırlayıp Sunduğu Programlar:

        TRT GAP'ta Kadınlar Yarışıyor
        TRT1'de Politika Kulvarı
        TRT'de 25.saat
        TRT GAP'ta Bu Sabah
        TRT1'de Nane Limon Kabuğu
        TGRT'de Ramazan programları
        TGRT'de Vekiller Yarışıyor
        STV'de Yüzük Taşı
        KANAL7'de Küçük Mutluluklar
        KANAL7'de İkballe Hayatı Paylaşmak
        KANAL7'de İkbal'le Diyar Diyar
        KANAL7'de Kimse Yok Mu?
        KANAL7'de Hayatın İçinden
        Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair"
        TRT'de Gün Başlıyor
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        Haberler Televizyon İkbal Gürpınar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu İkbal Gürpınar’ın hayat hikayesi…
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