Şu an çeşitli televizyon programlarında yer almaktadır. Yüzük Taşı, Mutluluk Yolu ve ardından Kimse Yok Mu isimli programlarını sundu. Yaşadıklarını, izlenimi ve deneyimlerini 3 kitapta topladı,insanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı ve en önemlisi çocuklarımız sevgi ile büyüsünler diye de masallar yazdı. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenildi.

Albümleri :

Sen gittin gideli



Kitapları :

İkbal'den Masallar

İkbal Gürpınar'la Ramazan sofrası

Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı

Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle

Benim Hâlâ Umudum Var

İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu

İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri

İkbal'le Küçük Mutluluklar

İçimden Geldiği Gibi

Günaydın Gece