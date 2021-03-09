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    • 09.03.2021 12:12
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    ’la karşı karşıya! 'da Türk obalarını birleştirme mücadelesi...

    , ’la karşı karşıya! 49. yeni bölümde Türk obalarını birleştirme mücadelesi izleyiciyi ekranlarına kilitleyecek. Dananın kuyruğu kopuyor! Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanında "O melunu parça parça edip kuşlara atmaz isem Osman Bey demesinler!" sözü dikkat çekerken, yeni bölümde neler yaşanacağı konusunda merak iyice arttı. Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? İşte Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacaklar...

    Osman Bey Kara Şaman Togay’la karşı karşıya!

    Osman Bey, Kara Şaman Togay'la karşı karşıya! Kuruluş Osman 49. yeni bölümde Türk obalarını birleştirme mücadelesi izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek. Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 10 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak.

    Kuruluş Osman 49. bölümüne Osman Bey'in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak.

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    İşte Atv'nin dev prodüksiyonlu ve güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 49. bölümde yaşanacaklar...

    KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

    Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

    TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

    Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler.

        Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

        MALHUN HATUN YARALANIYOR

        Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister.

        Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

            OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

            Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak?

            Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?
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            Haberler Televizyon Osman Bey Kara Şaman Togay’la karşı karşıya! Kuruluş Osman'da Türk obalarını birleştirme mücadelesi...
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