Osman Bey, Kara Şaman Togay'la karşı karşıya! Kuruluş Osman 49. yeni bölümde Türk obalarını birleştirme mücadelesi izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek. Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 10 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak.
Kuruluş Osman 49. bölümüne Osman Bey'in Türk obalarının beylerini topladığı toy ve burada yaşanan suikast girişimi damga vuracak.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
İşte Atv'nin dev prodüksiyonlu ve güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 49. bölümde yaşanacaklar...
KURULUŞ OSMAN 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?
Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.
TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ
Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler.