Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken izleyiciler yeni bölüme odaklandı. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin ölümü sonrası Fekeli, Fikret'in ne yapmaya çalıştığını öğrenmek için harekete geçti. Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kaldı. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamadı. Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyledi ama Fikret'in deli öfkesini dindiremedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı...

DEMİR YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE! ÜMİT İLE YEPYENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR!

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.