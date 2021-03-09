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    • 10.03.2021 01:50
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    yayınlandı: Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor ama...

    Atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Maraşlı her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Heyecanın doruğa çıktığı 9. bölümün ardından merakla beklenen 10. bölümün fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme "Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor ama bunu onun için yaptım." sözleri damga vurdu.

    Maraşlı 10.bölüm fragmanı yayınlandı: Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor ama...

    Atv ekranlarının merakla takip edilen dizisi Maraşlı her bölümüyle seyirciyi ekrana kilitliyor.

    Heyacanın doruğa çıktığı 9. bölümün ardından merakla beklenen 10. bölümün fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüme "Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor ama bunu onun için yaptım." sözleri damga vurdu.

    "YA MAHUR'U GERİ GETİRİRSİN, YA DA BİZİMLE İŞİN BİTER!"
    Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

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    Haberler Televizyon Maraşlı 10.bölüm fragmanı yayınlandı: Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyor ama...
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