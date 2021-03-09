Survivor Doğan diskalifiye mi oldu? Survivor Doğan yarışmadan ayrıldı mı?

SURVİVOR DOĞAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Doğan'ın diskalifiye olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.