Survivor Doğan diskalifiye mi oldu? Survivor Doğan yarışmadan ayrıldı mı?

Survivor Doğan diskalifiye mi oldu? Survivor Doğan'ın yarışmadaki geleceği yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Doğan ve Steven arasında meydana gelen tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu gelişmenin ardından Survivor Doğan elendi mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Survivor Doğan diskalifiye mi oldu?
SURVİVOR DOĞAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Doğan'ın diskalifiye olup olmadığına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
DOĞAN KESER KİMDİR?
Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını, belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, futbolculuk kariyerini noktaladığını söylüyor.
DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?
Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu.
Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.