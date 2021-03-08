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    • 08.03.2021 21:41
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    canlı izle! ATV dizisi !

    canlı izle! ATV ekranlarında her Pazartesi yayınlanan ! Maraşlı dizisini izlemek isteyen televizyon izleyicileri dizi hakkında araştırma yapıyor. Haberimizden me ekranına ulaşabilir ve diziyi izleyebilirsiniz.

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    Maraşlı 9. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle!

    Maraşlı 9. bölüm izle! Maraşlı 9. son bölüm izlemek isteyen dizi severler konu hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Maraşlı 9. bölüm izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Dizide bu hafta; Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Peki, Savaş'ın ortağı kim olacak?

    MARAŞLI 9. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Maraşlı dizisinin 9. bölümünü izleyebilirsiniz.

    MARAŞLI 9. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

    Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?

    Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar.

        Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister.

        Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?
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