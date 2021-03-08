Teşkilat dizi konusu nedir? Teşkilat oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni dizilere bir yenisi daha eklendi ve ilk bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanmaya başlanan Teşkilat dizisi yoğun ilgi gördü. İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. İşte merak edilenler…
TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisi 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.