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    • 07.03.2021 00:10
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman izle | 'nun 185. bölüm fragmanı yayınlandı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayınlanan 184. bölümüyle izleycisinden tam not aldı. 'nun büyük bir merakla beklenen 185. bölüm fragmanı "Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya..." başlığıyla yayınlandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

    EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

    Atv'de yayınlanan, salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 184. bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. EDHO'nun merakla beklenen 185. bölüm fragmanı "Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya..." başlığıyla yayınlandı.


    İŞTE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI



    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    İlyas harekete geçiyor

    İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

    Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.

        Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder. Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.

        Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

        Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur.

            Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

            Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.

                Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

                İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.
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