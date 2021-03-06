Atv'de yayınlanan, salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 184. bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. EDHO'nun merakla beklenen 185. bölüm fragmanı "Emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya..." başlığıyla yayınlandı.
İŞTE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlyas harekete geçiyor
İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.
Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister.