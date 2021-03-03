Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.





"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini anlatan Akıncı, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan yeni dizi Kardeşlerim, intikamdan doğan imkânsız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.