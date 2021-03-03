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    • 03.03.2021 13:42
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    • 03.03.2021 14:24
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    'a iki yıldız isim fırtına gibi geliyor! Bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor!

    oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Atv ekranlarında bu hafta ölüm kalım savaşı yapılacak! nda Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey, büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi. Ancak obadan sızan bilgi nedeniyle tuzağa düştü. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte için heyecan doruklara çıktı. Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken ‘Kuruluş Osman’da sürpriz karakterlere hayat verecek iki yıldız isim diziye yeni bir soluk getirecek! İşte Kuruluş Osman 48. bölümde yaşanacaklar ve diziye dahil olan iki isim...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'a iki yıldız isim fırtına gibi geliyor!

    atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Teoman Kumbaracıbaşı ve Uğur Biçer, dizinin çarşamba akşamı ekrana gelecek 48'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

    Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Dizinin 48'inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine; Uğur Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek.

        Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

        KARA ŞAMAN TOGAY: TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

        Teoman Kumbaracıbaşı, Türk oyuncu. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.

        Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. 2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı. Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı. 2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyvah Eyvah 2 filminde rol aldı. "Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu. Özel bir lisenin tiyatrosunu yönetmektedir.

        BÖKE: UĞUR BİÇER KİMDİR?

        Uğur Biçer, 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi alan Uğur Biçer Osmanlı Tokadı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Düşman Kardeşler, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli'nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Üstçavuş Emre karakterini canlandırmaktadır.

        Osmanlı Tokadı dizisinde rol aldıktan sonra ekranlarda tanınan bir oyuncu olmaya başlayan Uğur Biçer'in asıl dikkat çektiği proje ise Gizem Karaca'nın baş rolde yer aldığı Güzel Köylü adlı dizi olmuştur.Güzel Köylü dizisindeki rolü ile dikkat çeken Uğur Biçer aynı zamanda Düşman Kardeşler ve Hanım Köylü dizilerinde de oynamış bunun yanı sıra Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın baş rollerde yer aldığı Eyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde de rol almıştır. Savaşçı dizisinde rol alan Uğur Biçer bu dizide Üstçavuş Emre Durmuş karakterini oynamıştı. Savaşçı dizisi kadrosunda Uğur Biçer ile birlikte Fırat Albayram, Berk Oktay, Murat Serezli gibi isimler de rol almıştır.

            KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

            Obadaki haini bulabilmek için ant içiyor! Kuruluş Osman 48. bölümde Moğollar dönüyor uç bölgesinde yeni bir cephe açılıyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

            Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

            OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

            Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

            YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman'a iki yıldız isim fırtına gibi geliyor! Bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor!