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    • 28.02.2021 11:03
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    • 28.02.2021 11:03
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    Gündemde binlerce kişi , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ada konseyinde sık sık adı çıkan yarışmacı dün bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu gelişme üzerine izleyiciler hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Daha önce oyunculuk tecrübesi de bulunan Ünlüler kadrosunda mücadele veriyor ve samimi açıklamalarıyla da ön plana çıkıyor. Peki , ? İşte ayrıntılar…

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    Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında?

    Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ünlüler takımı dün akşamki heyecan dolu ada konseyinde eleme adayı olarak en çok oyu Öykü Çelik'e verince hayatı hakkındaki bilgiler de gündem konusu oldu. Salı akşamı eleme adaylarından en düşük oyu alan isim yarışmaya veda etmek zorunda kalacak. İşte detaylar…

    ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

    2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

    Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa'ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa'ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

        Filmleri:

        2008 Cin Geçidi Bahar

        2009 Kanımdaki Barut

        2010 Mahpeyker Kösem Sultan

        2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

        2019 Kapan

        Dizileri:

        2008 Akasya Durağı

        2009 Kasaba

        2010 Gönülçelen

        2011 Nuri

        2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

        2012 Benim için Üzülme

        2014 Ağlatan Dans

        2014 Yeşil Deniz

        2015 Poyraz Karayel

        2015 Darbe

        2016 Hayat Sevince Güzel

        2017 Savaşçı

        2019 Diriliş Ertuğrul

        2020 Şeref Sözü

        İSMAİL BERHAN KİMDİR?

        Survivor Öykü Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayarak İsmail Berhan ile olan ilişkisini duyurdu.

        Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. İsmail Berhan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.
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        Haberler Televizyon Survivor Öykü kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?