İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizide bu hafta Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır. İşte Kardeşlerim 2. bölüm canlı izleme ekranı

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KARDEŞLERİM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Hayatta benden başka tutunacak dalı olmayan kardeşimi yetimhaneye götürdüm"

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.