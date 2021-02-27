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    • 27.02.2021 20:08
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    2. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    ATV ekranlarının yeni dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyicilerini ağırlıyor. Yeni bölümdeKadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. İşte ATV dizisi me seçeneği

    Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle!

    İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisi yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizide bu hafta Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır. İşte Kardeşlerim 2. bölüm canlı izleme ekranı

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    KARDEŞLERİM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Hayatta benden başka tutunacak dalı olmayan kardeşimi yetimhaneye götürdüm"

    Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.

    Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer.

    Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.
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