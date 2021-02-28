Akif'in yaptıkları yanına kar kalmadı! İzleyiciyi kalbinden vuran Atv dizisi Kardeşlerim 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yapımına NGM'nin imza attığı "Kardeşlerim" dizisi, etkileyici senaryosu, duygu yüklü sahneleri ve güçlü oyunculukları ile izleyiciden tarafından çok sevildi.

Kadir, Akif'i kurtaracak mıdır? Akif, gerçekleri daha ne kadar gizleyebilecektir? Ömer ve Oğulcan'ın neden olduğu olay büyük bir fırtınaya dönüşüp herkesin hayatını nasıl alt üst edecektir? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası Kardeşlerim dizisinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde cevap bulacak.

KARDEŞLERİM 2. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - TIKLA

İlk bölümüyle izleyenleri kalbinden vuran Kardeşlerim bu hafta da merak dolu gelişmeleriyle herkesi ekrana kilitlemeyi başardı. Akif'in yaptıklarını örtbas etme çabası ile zengin ve yoksul çocuklar arasında gideren büyüyen gerilim sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi başladıktan hemen sonra sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.