Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanıyor. Yine izleyicileri ekrana kilitleyen bir bölümle yayınlanan, ilgiyle izlenen yarışmada bu haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı, eleme adayı belirlendi. Market oyunu da oynandı, gergin anların da kaçınılmaz olduğu Survivor son bölümde yaşananları haberimizde derledik.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.
Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.
Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.
Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.