Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.

Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.

Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.