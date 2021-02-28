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    • Magazin
    • 28.02.2021 09:39
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    • 28.02.2021 09:42
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    Dün akşamdan itibaren ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir bölüm vardı. Çok önemli olan dokunulmazlık için mücadele verildi. Peki haftanın ilk dokunulmazlığının galibi kim oldu? ? Kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde yasmak durumunda kaldı, böylelikle haftanın ilk eleme adayı da belirlendi. Peki eleme adayı kim oldu? İşte yaşanan gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtı izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden merakla sorgulanıyor. Yine izleyicileri ekrana kilitleyen bir bölümle yayınlanan, ilgiyle izlenen yarışmada bu haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı, eleme adayı belirlendi. Market oyunu da oynandı, gergin anların da kaçınılmaz olduğu Survivor son bölümde yaşananları haberimizde derledik.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    İlk dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları parkurda kıran kırana bir mücadeleye tutuştu. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacılar takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

    Diğer turda ise bu kez yarışmacılar dokunulmazlık için yeniden parkura geldi. 4 sembolün devrilmesi gereken oyunda yarışmacılar, platformun devrilmesi ve yeniden toplamak için çok emek harcadı.

    Son turda başarılı olan Steven, gönüllüler takımına dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazandırdı. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden sürpriz atak geldi. Yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununu cumartesi gecesi de gönüllüler takımı kazandı.

    Zorlu parkurdan böylece gönüllüler galip çıktı. Ünlüler takımı ise eleme konseyine gitti.

        SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı SMS oylamasına çıktı. Ada konseyine gelen takım, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Eleme için kritik olan konseyde en fazla ismi çıkan Öykü haftanın ilk eleme adayı oldu.

        Eleme adayı olan Öykü söyleyecek pek fazla bir şey olmadığını belirtti.

        Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 2 Mart Salı gecesi belli olacak.

        SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Acun Ilıcalı oyun öncesi yaptığı açıklamada, kazanan takımın market ödülünün yanısıra takım olarak açık arttırma oyununu da oynayacağını söyledi. Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Ödül bu oyunda patates, ekmek, peynir ve yağ içeren erzak olarak belirlendi.Ünlülerde İlayda ve Batuhan, Gönüllülerde Ayşe ve Yunus Emre'nin atışı nefesleri kesti. Oyun eşitlik sağlanınca bayrak yarışına gitti.

        Bayrak yarışında gönüllülerde Ayşe, ünlülerde ise Batuhan atıcı oldu. Oyunda atışa önce gelen gönüllüler takımı, atışları avantajlı yaptı. Ayşe, üç başarılı atışı yaparak takımına beşinci kez üst üste market oyununu kazandırdı.

        Dokunulmazlık öncesi yarışmacılar ilk olarak avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Oyu için büyük önem arz eden dokunulmazlık avantajını kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa avantajlı başladı.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?