Taro Emir Tekin kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Taro Emir Tekin kaç yaşında, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Şevval Sam ve Metin Tekin'in evliliğinden dünyaya gelen Taro Emir Tekin, bu hafta Arda Türkmen'in her Pazar yayınlanan Arda ile Omuz Omuza konuğu olunca yeniden gündeme geldi. Sadakatsiz dizisindeki başarılı rölüyle de ön plana çıkan oyuncunun hayatına dair bilgileri derledik
TARO EMİR TEKİN KİMDİR?
1997de İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin şuanda23 yaşının içindedir. Ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam'ın tek oğulları olan Tarık Emir Tekin gazeteciler ile içi içe bir çocukluk geçirmiştir.
Oxford'dan drama eğitimi için kabul alan Tarık Emir Tekin 3 yıl boyunca Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonda deneyim kazanmak için Türkiye'ye gelmiştir.Türkiye'ye gelir gelmez deBlue TV'nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile görüntülenmiş ancak evlilikleri aşka dönüşmeden ayrılmışlardır.Tarık Emir Tekinşuanda Defne Anisoğlu ile bir ilişki yaşamaktadır.İngiltere'de Mata Hari adlı müzikal'dede yer alan ve çok beğenilen Tarık Emir Tekin ilerleyen yıllarda yeniden Amerika Hollywood'da yer almak istemektedir.
SADAKATSİZ DİZİSİ SELÇUK KİMDİR?
Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk'un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil'e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.