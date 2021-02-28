SADAKATSİZ DİZİSİ SELÇUK KİMDİR?

Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk'un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil'e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.