Hikayesiyle merak uyandıran Kardeşlerim ilk bölümüyle herkesi kalbinden vurdu. Cumartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yapan dizinin izleyenleri, gözyaşlarını tutamadı.
Yapımına NGM'nin imza attığı "Kardeşlerim" kalplere dokunan hikâyesi ile tüm Türkiye'yi ağlattı. Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını paylaştılar.
Twitter;
"Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım…"
"Bu kadar acı çok fazla #kardeşlerim"
"Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin."
"Canım annem, canım babam…"