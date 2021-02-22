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    dizisi kalplere dokunan hikayesiyle herkesi ağlattı

    'nin yeni dizisi , yayınlanan ilk bölümüyle herkesi kalbinden vurdu. Diziyi ilgiyle takip eden atv izleycisileri gözyaşlarına hakim olamadı.

    Kardeşlerim ağlattı

    Hikayesiyle merak uyandıran Kardeşlerim ilk bölümüyle herkesi kalbinden vurdu. Cumartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna güzel bir başlangıç yapan dizinin izleyenleri, gözyaşlarını tutamadı.

    Yapımına NGM'nin imza attığı "Kardeşlerim" kalplere dokunan hikâyesi ile tüm 'yi ağlattı. Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını paylaştılar.

    Twitter;

    "Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım…"

    "Bu kadar acı çok fazla #"

    "Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin."

    "Canım annem, canım babam…"

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    Haberler Saklambaç Kardeşlerim dizisi kalplere dokunan hikayesiyle herkesi ağlattı