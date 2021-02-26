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    • 27.02.2021 00:46
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    10. bölüm fragmanı yayınladı: 'ten uzak dur!

    'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi , yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "'ten uzak dur!" başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı izle...

    takvim.com.tr
    Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınladı!

    ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranları başına kilitledi.

    AKINCI'nın 9. bölümü nefesleri keserken 10. yeni bölüm fragmanı da geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Nergis'ten uzak dur!" başlığıyla yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar.

    Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir.
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