Cuma akşamları heyecanın dorukta olduğu Akıncı dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmelerle sular durulmayacak. Yeni bölümde Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürüyor. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştiriyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler ise Akıncı 9. bölüm canlı izle ekranına ulaşmak istiyor. İşte dizide yaşanacak olaylar...

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AKINCI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İyi ki varsın"

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer.

İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.