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    • Televizyon
    • 26.02.2021 23:26
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    • 26.02.2021 23:26
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    açıklandı mı? Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

    için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam Star TV'de Seni Çok Bekledim, Show TV'de Ramo, ATV'de Akıncı, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid ve TV8'de Kırmızı Oda yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluştu. Ekranları başında gün içerisinde yayınlanan programları takip eden izleyiciler hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 26 Şubat Cuma açıklandı mı? Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte merak edilenler...

    26 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    26 Şubat Cuma reyting sonuçlarını merak eden seyirciler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oluyor. Bu akşam ekranlarda Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Seni Çok Bekledim gibi önemli yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte detaylar...

    26 ŞUBAT CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    26 Şubat Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL

    1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

    2 ESRA EROL'DA ATV

    3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    4 MUCİZE DOKTOR FOX

    5 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    6 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

    7 ALEV ALEV SHOW TV

    8 ATV ANA HABER ATV

    9 SURVİVOR TV8

    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

        AB

        1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

        2 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

        3 MUCİZE DOKTOR FOX

        4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        5 ALEV ALEV SHOW TV

        6 ESRA EROL'DA ATV

        7 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

        8 SURVİVOR TV8

        9 ATV ANA HABER ATV

        10 DAG 2 (T.S) TRT 1

            REYTİNG NEDİR?

            Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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            Haberler Televizyon 26 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu?