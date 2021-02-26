26 Şubat Cuma reyting sonuçlarını merak eden seyirciler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oluyor. Bu akşam ekranlarda Akıncı, Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda ve Seni Çok Bekledim gibi önemli yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, Akıncı, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte detaylar...

26 ŞUBAT CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İşte dünün reyting sonuçları;