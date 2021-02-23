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    • 23.02.2021 20:22
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    ? Ya kara toprak ya da savaş! diziden ayrılıyor mu?

    sorusu hakkında dizinin sıkı takipçilerinin heyecanı sürüyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulmasıyla peş peşe şok yaşandı. Fuat'ın yerine İstanbul'a gelen İshak'ın talimatıyla adamı Alpaslan'ı otelde vurdu. Şimdi seyirciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Alpaslan karakterlerinin diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    EDHO Alpaslan öldü mü?

    EDHO Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak bölümle belli olacak. Salı akşamları heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta intikam rüzgarları esecek. Altı sezon boyunca Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

    EDHO CEYLAN VE ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

    EDHO Ceylan ve Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam netlik kazanacak. Dizinin Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrıldığına dair ATV'den bir açıklama yapılmadı.

    YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

    Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi. Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.

    Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu.

        Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

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        "Zaafı olan herkes ölür!"

        Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

        İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

            Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

            İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.
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            Haberler Televizyon EDHO Alpaslan öldü mü? Ya kara toprak ya da savaş! Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılıyor mu?