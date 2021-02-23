EDHO Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak bölümle belli olacak. Salı akşamları heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta intikam rüzgarları esecek. Altı sezon boyunca Alpaslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer'in diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

EDHO CEYLAN VE ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

EDHO Ceylan ve Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam netlik kazanacak. Dizinin Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziden ayrıldığına dair ATV'den bir açıklama yapılmadı.