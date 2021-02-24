Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Dün akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada nefes kesen anlar yaşandı. Heyecan dolu parkur mücadelesinde iletişim ödülünü Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Elenen isim ise herkesi şaşırttı, peki Survivor'a bu hafta hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm gelişmeler....
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Gönüllüler takımı Survivor 2021 yarışmasının başından bu yana iletişim ödülünü kazanamadı ve ünlüler takımı da iletişim ödülündeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Gönüllüler 9-6 iletişim ödülünü önde götürüyordu. Bir süredir sakat olan Yunus Emre Karabacak'ın sayısı takıma büyük avantaj sağladı. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu. Ayşe'nin sayısıyla oyunu alan mavi takım, yarışmanın başından bu yana ilk iletişim ödülünü de almış oldu. Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tek iletişim yolları olan Survivor iletişim oyunları büyük ünlüler olursa ailelerinden gelen mektupları okuyabilecekler, gönüllülerin kazanması durumunda ise Instagram'a filtreli fotoğraf koyabilecekler ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyabilecekler.
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı ilk olarak aralarına yeni gelen Yiğit'i potaya göndermişti. Ardından ikinci kez Çağrı elemeye aday oldu.
SMS birincisi ikinci defa Batuhan Karacakaya oldu. Survivor Batuhan ise üçüncü aday olarak İlayda'yı çıkardı
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.
Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.