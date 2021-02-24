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    • 24.02.2021 09:42
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    ? 23 Şubat iletişim oyununu hangi takım kazandı? Şaşırtan veda…

    Merakla ve heyecanla araştırılan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. TV8’in fenomen yarışması akşam kuşağında yayınlanıyor ve her bölümü ilgiyle izleniyor. Her Salı olduğu gibi dün akşam da heyecan dolu ada konseyi vardı ve bir kişi hayallerine veda etmek durumunda kaldı. Ada konseyinde ismi yazılan eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan kişi ’dan elendi, peki bu kişi kim oldu? Diğer yandan heyecan dolu bir iletişim oyunu vardı, sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen tüm yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Peki 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Dün akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada nefes kesen anlar yaşandı. Heyecan dolu parkur mücadelesinde iletişim ödülünü Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Elenen isim ise herkesi şaşırttı, peki Survivor'a bu hafta hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm gelişmeler....

    SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Gönüllüler takımı Survivor 2021 yarışmasının başından bu yana iletişim ödülünü kazanamadı ve ünlüler takımı da iletişim ödülündeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Gönüllüler 9-6 iletişim ödülünü önde götürüyordu. Bir süredir sakat olan Yunus Emre Karabacak'ın sayısı takıma büyük avantaj sağladı. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu. Ayşe'nin sayısıyla oyunu alan mavi takım, yarışmanın başından bu yana ilk iletişim ödülünü de almış oldu. Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tek iletişim yolları olan Survivor iletişim oyunları büyük ünlüler olursa ailelerinden gelen mektupları okuyabilecekler, gönüllülerin kazanması durumunda ise Instagram'a filtreli fotoğraf koyabilecekler ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyabilecekler.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı ilk olarak aralarına yeni gelen Yiğit'i potaya göndermişti. Ardından ikinci kez Çağrı elemeye aday oldu.

    SMS birincisi ikinci defa Batuhan Karacakaya oldu. Survivor Batuhan ise üçüncü aday olarak İlayda'yı çıkardı

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

    Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.

        Avantaj oyunu sonrasında ise bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez gerçek oyun için konsente oldu.

        Sayı başa baş devam ederken oyun bayrak yarışında kaldı. Deniz parkurundaki mücadelede nefes kesen anlar yaşandı. Skorun berabere gittiği anlarda bayrak yarışında Ünlülerden Merve &ndash; Sergen, Gönüllülerden Steven &ndash; Aleyna ikilisi oyunun temposunu iyice yükseltti. Son turda ise bayrak yarışında atıcılar Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Steven oldu. Steven, saniye farkıyla sayıyı kazanınca 10-9 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

        SURVIVOR KİM ELENDİ?

        Her hafta Salı günü gerçekleşen Survivor eleme gecesinde bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti. Yarışmada SMS oylamasına çıkan eleme adayları; Eleme gecesinde adaylar Çağrı ve Yiğit oldu. Henüz adada yeni olan yarışmacı Yiğit'in elenen isim olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

        Son haftalarda dokunulmazlık oyunlarını üst üste kaybeden ünlüler takımı son olarak Hayrettin'e veda etmişti. 7. hafta dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler yine bir isimi adadan gönderecek. 23 Şubat Survivor'a ise en az oyu alan Yiğit veda ediyor.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Şaşırtan veda…