Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek! Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla zirvelere adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönemin adımları atıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ceylan'ın Yaman'ın yardımı aracılığında Fuat'ın elinden kurtarılması üzerine İshak gelerek operasyonu devraldı ve Çakırbeyli ailesinin yüreğini yakacak bir emir verdi.

Ceylan yaşanan tüm bu kötü hadiselerden sonrası yurt dışına çıkmaya karar vererek Hızır ile konuştu. Ancak otel çıkışında İshak tarafından gönderilen adamın Alpaslan'ı vurması herkesin yüreğini yaktı. İzleyicilerin merakla beklediği EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı. Alpaslan'ın ölüp ölmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.