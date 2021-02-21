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    • 21.02.2021 10:21
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    Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek!

    Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek! 'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Son bölümde Alpaslan'ın vurulmasının ardından dizinin hayranları 'EDHO'da Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Çakırbeyli ailesini bitirmeye ant içen düşmanlar, eski İlyas ve Hızır'ı karşısında görecek! Zaafı olan herkesin öleceği EDHO 183. bölüm, fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı...

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    Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. fragman!

    Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek! Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla zirvelere adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönemin adımları atıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ceylan'ın Yaman'ın yardımı aracılığında Fuat'ın elinden kurtarılması üzerine İshak gelerek operasyonu devraldı ve Çakırbeyli ailesinin yüreğini yakacak bir emir verdi.

    Ceylan yaşanan tüm bu kötü hadiselerden sonrası yurt dışına çıkmaya karar vererek Hızır ile konuştu. Ancak otel çıkışında İshak tarafından gönderilen adamın Alpaslan'ı vurması herkesin yüreğini yaktı. İzleyicilerin merakla beklediği EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı. Alpaslan'ın ölüp ölmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.

    ÇAKIRBEYLİLER ÖLÜM OLUP YAĞACAK

    Ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak.

    DEMİR'İN İNTİKAM PLANI

    Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu plan İdris Reis tarafından reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğradı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu.

        ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

        Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği gelecek hafta netlik kazanacak.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA...

        Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

        HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER

        Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

            YAMAN'IN PLANLARI

            Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

            FUAT ÖLÜYOR

            Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

            İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

            İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

                İLYAS GİTMEK İSTİYOR

                Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

                HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

                Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

                FETHİ NE YAPACAK?

                Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.
                    Haberler Televizyon Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek!