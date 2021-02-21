Eski İlyas geri döndü bundan sonra af yok! EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Zaafı olan herkes ölecek! Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla zirvelere adını yazdıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönemin adımları atıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ceylan'ın Yaman'ın yardımı aracılığında Fuat'ın elinden kurtarılması üzerine İshak gelerek operasyonu devraldı ve Çakırbeyli ailesinin yüreğini yakacak bir emir verdi.
Ceylan yaşanan tüm bu kötü hadiselerden sonrası yurt dışına çıkmaya karar vererek Hızır ile konuştu. Ancak otel çıkışında İshak tarafından gönderilen adamın Alpaslan'ı vurması herkesin yüreğini yaktı. İzleyicilerin merakla beklediği EDHO 183. bölüm fragmanı yayınlandı. Alpaslan'ın ölüp ölmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor.
ÇAKIRBEYLİLER ÖLÜM OLUP YAĞACAK
Ekranlarda adeta fırtınalar estiren ve Alpaslan'ın vurulmasıyla herkesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan doruklara ulaştı. Alpaslan'ın vurulmasıyla savaşın sinyalleri verildi. Çakırbeyli ailesi üzerlerine ölüm olup yağacak.
DEMİR'İN İNTİKAM PLANI
Demir Façalıların mekanına baskın yapması yönünde talimat verdiyse de bu plan İdris Reis tarafından reddedildi. Ancak bu plan Hızır Çakırbeyli sayesinde sekteye uğradı ve Fuat öldürüldü. Planın başarısız olmasının ardından oteldeki plan devreye alındı ve Alpaslan Çakırbeyli haince vuruldu.