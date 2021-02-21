Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor'a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu'nun medeni hali bekardır. Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti.Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur. Survivor ünlüler takımında yer alan Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi merak ediliyor. Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi :@yigitorucoglu'dur.