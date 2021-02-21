Survivor Yiğit kimdir? Survivor 2021 Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacıların kaderini belirleyen Survivor dokunulmazlık oyunu için mücadele verildi, kaybeden takım Ünlülüler olunca gitmesi yönünde isim söyledi. İşte eleme adayı olan Survivor Yiğit Oruçoğlu ile ilgili detaylar…
SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?
Survivor Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul Kadıköy doğumludur. 21 yaşında olan Yiğit Oruçoğlu hayatını İstanbul'da ikamet ettirmektedir. Bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor'a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor.
Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor'a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu'nun medeni hali bekardır. Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti.Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur. Survivor ünlüler takımında yer alan Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi merak ediliyor. Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi :@yigitorucoglu'dur.