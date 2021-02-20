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    • 20.02.2021 19:56
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    canlı izle! Kardeşlerim ilk bölüm izle! (ATV)

    canlı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi me ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimlerin olduğu Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyordu. Dizide; nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeşin mücadelesi anlatılacak.

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    Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Kardeşlerim ilk bölüm izle! ATV

    ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim 1. bölüm izle! Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Yayın hayatına 20 Şubat Cuma günü başlayan Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kardeşlerim 1. bölüm izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM İZLE!

    Kardeşlerim 1. bölümü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

    KARDEŞLERİM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Dizinin kadrosunda; Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi üünlü isimler yer alıyor.

    KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Kardeşlerim dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.



    KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Kardeşlerim dizisi, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü seyirciyle buluşturacak. Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, Gül Abus Semerciğ dizinin senaryosunu kaleme alıyor.
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    Haberler Televizyon Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Kardeşlerim ilk bölüm izle! (ATV)