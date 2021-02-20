Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Kardeşlerim ilk bölüm izle! ATV

ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim 1. bölüm izle! Kardeşlerim 1. bölüm canlı izle! Yayın hayatına 20 Şubat Cuma günü başlayan Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Kardeşlerim 1. bölüm izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM İZLE!
Kardeşlerim 1. bölümü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.
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KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda; Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi üünlü isimler yer alıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kardeşlerim dizisi, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü seyirciyle buluşturacak. Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, Gül Abus Semerciğ dizinin senaryosunu kaleme alıyor.