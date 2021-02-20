Altısının birden vedası isyan ettiriyor duyan kafasını duvarlara vuracak! Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönüyor iddiaları... ATV'nin efsanesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler yaşanıyor. Ramo'da son haftalarda Olgun Şimşek dahil altı oyuncunun ardı ardına diziden ayrılması izleyiciyi isyan ettirdi. Özellikle Ramo dizisinin son bölümlerinde 4 ünlü oyuncuyla birlikte Olgun Şimşek'in veda etmesi EDHO izleyicileri heyecanlandırdı. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi ve Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarında heyecan yarattı. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu taleplerin artmasına neden oldu.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.