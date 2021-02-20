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    • Magazin
    • 20.02.2021 17:35
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    • 20.02.2021 17:36
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    Altısının birden vedası isyan ettiriyor duyan kafasını duvarlara vuracak! 'ya geri dönüyor iddiaları

    Ramo dizisinde son haftalarda ile Atilla Olgaç'ın bu hafta diziye katılır katılmaz veda etmesi izleyicileri şoke etti. Diziye böylece son haftalarda altı isim veda etmiş oldu. Efsanesiyle dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecan yaşattı. Son günlerde Olgun Şimşek 'ya geri mi dönüyor sorusu Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin isteğinde bulunuyor. İzleyiciler iki Kimsesiz'in yan yana gelmesi konusunda ısrarcı.

    takvim.com.tr
    Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor?

    Altısının birden vedası isyan ettiriyor duyan kafasını duvarlara vuracak! Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönüyor iddiaları... ATV'nin efsanesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler yaşanıyor. Ramo'da son haftalarda Olgun Şimşek dahil altı oyuncunun ardı ardına diziden ayrılması izleyiciyi isyan ettirdi. Özellikle Ramo dizisinin son bölümlerinde 4 ünlü oyuncuyla birlikte Olgun Şimşek'in veda etmesi EDHO izleyicileri heyecanlandırdı. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi ve Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarında heyecan yarattı. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu taleplerin artmasına neden oldu.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

    OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

    Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

    Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

        OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

        Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

        Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.

            Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

            Ödülleri

            1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza
            2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
            2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

                2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura
                2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

                Filmleri ve Dizileri

                2020 Ramo
                2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
                2012 - Gözetleme Kulesi
                2012 - Yalan Dünya
                2009-2010 - Kapalı Çarşı
                2005 - Beyaz Gelincik
                2005 - Kapıları Açmak
                2003 - Yazı Tura
                2003 - Alacakaranlık
                2002 - Beşik Kertmesi

                2001 - Yeşil Işık
                2000 - Yedi Numara
                1998 - Karışık Pizza
                1998 - Dış Kapının Mandalları
                1997 - Bir Demet Tiyatro
                    Haberler Magazin Altısının birden vedası isyan ettiriyor duyan kafasını duvarlara vuracak! Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönüyor iddiaları