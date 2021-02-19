Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.02.2021 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2021 19:53
    ABONE OL

    canlı izle! ATV ekranlarında!

    ATV’nin sevilen dizisi ü ile ekranlara geliyor. mek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Heyecanın hiç düşmediği dizide bu hafta; emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşananlar nefes kesecek. Cüneyt ise Nergis’in ihanetine karşılık verecek. Haberimizden; me ekranına ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Akıncı 8. bölüm canlı izle! Akıncı 8. son bölüm ATV ekranlarında!

    Akıncı 8. bölüm canlı izle! Akıncı 8. son bölüm izle! ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Akıncı dizisi yepyeni bir bölümle daha izleyicilerin karşısına çıktı. Akıncı'da bu hafta; Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Akıncı 8. bölüm izleme sayfası haberimizde!

    AKINCI 8. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Akıncı 8. son bölümü izleyebilirsiniz.

    AKINCI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI'DA BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

    Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

    Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Akıncı 8. bölüm canlı izle! Akıncı 8. son bölüm ATV ekranlarında!