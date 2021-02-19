Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı annesi kim?

KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993'te Adana'da dünyaya geldi. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.