Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı annesi kim?

Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı annesi kimdir? Cuma günleri televizyon ekranlarında yer alan Kırmızı Oda dizisinin karakterleri arama motorlarında sorgulanıyor. Dizide yer alan Nazlı karakterleri de sık sık araştırılıyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Kırmızı Oda Nazlı annesi kimdir?
KIRMIZI ODA NAZLI KİMDİR?
Pınar Deniz 4 Kasım 1993'te Adana'da dünyaya geldi. Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.
İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.