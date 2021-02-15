Yaşar Alptekin kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuğu Yaşar Alptekin'in eşi kim, neden öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Bir zamanlar mankenlik ve oyunculuk tecrübesi de bulunan 22 yıldan sonra sevdiği kadınla nikah masasına oturan Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay'I geçtiğimiz Aralık ayında kaybetti, yaşadığı acıdan bahsederken izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. İşte hayatına dair merak edilen bilgiler…
YAŞAR ALPTEKİN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?
Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.
YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?
Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.
Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.
İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.