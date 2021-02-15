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    • 15.02.2021 10:43
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    • 15.02.2021 10:43
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    ? ’a konuğu ’in eşi kim, ?

    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtnı merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Hafta içi her gün Star TV’de yayınlanan ve izleyicilere keyifli anlar yaşatan programında bugünkü konuklardan biri eşini yakın zamanda kaybeden oldu ve samimi sohbeti ile dikkat çekti. Eşinin kaybından sonra kendini hayır işlerine verdiğinden bahsetti. İzleyiciler Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a konuğu , ? Sorusunu araştırıyor. İşte cevabı…

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    Yaşar Alptekin kimdir?

    Yaşar Alptekin kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuğu Yaşar Alptekin'in eşi kim, neden öldü? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından merakla sorgulanıyor. Bir zamanlar mankenlik ve oyunculuk tecrübesi de bulunan 22 yıldan sonra sevdiği kadınla nikah masasına oturan Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay'I geçtiğimiz Aralık ayında kaybetti, yaşadığı acıdan bahsederken izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. İşte hayatına dair merak edilen bilgiler…

    YAŞAR ALPTEKİN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

    Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.

    YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

    Yaşar Alptekin, (d. 10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), Türk manken, dansçı ve oyuncu.Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

    Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

    İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.

        NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

        Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin'den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay'la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık." Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.
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        Haberler Televizyon Yaşar Alptekin kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a konuğu Yaşar Alptekin’in eşi kim, neden öldü?